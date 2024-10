"Odniósł się do pewnych rzeczy". Ujawniono, jak Mateusz M. zachowywał się na przesłuchaniu

Mateusz Przyborowski

P rokuratura jeszcze w niedzielę ma skierować do sądu wniosek o areszt dla Mateusza M. To kierowca ciężarówki, który jest oskarżony o spowodowanie karambolu na południowej obwodnicy Gdańska, w którym zginęły cztery osoby. 37-latek nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień i jak podają media, miał odpowiadać tylko na pytania obrońców.