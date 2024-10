Już tylko dwa tygodnie do wyborów w USA. Najnowszy sondaż pokazał, że Harris może mieć kłopoty

We wtorek, 5 listopada 2024⁩ roku, czyli za dwa tygodnie Amerykanie pójdą do urn, aby wybrać kolejnego prezydenta USA. O to stanowisko walczą Demokratka Kamala Harris i Republikanin Donald Trump. Jak wygląda poparcie dla nich na 14 dni przed głosowaniem? Opublikowano najnowszy sondaż.