Merz to lider niemieckiej centroprawicowej opozycji. Jest też faworytem w krajowych wyborach, które odbędą się w przyszłym roku. Uznał on, że niedawne rozmowy na temat Ukrainy przypominały raczej "stary Zachód" urządzający "miłe przyjęcie przy kawie" niż uznawanie nowych realiów geopolitycznych.

To fakt: niemiecka opozycja skrytykowała fakt, że Polska nie została włączona do rozmów między europejskimi przywódcami a prezydentem USA Joe Bidenem na temat pokoju na Ukrainie. Najważniejsi politycy CDU/EPP uważają, że teraz na pierwszy plan wysuwa się kwestia tego, kto powinien zostać zaproszony do rozmów na temat powojennego porządku w Europie.