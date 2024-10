To w drugiej części stawki doszło jednak do największych zaskoczeń. Konfederacja jest trzecia na podium i ma wynik 12,2 proc. Lewica może liczyć na 8,8 proc. Polaków. A Trzecia Droga zgarnęła zaledwie... 7,9 proc.

"Trzecia Droga to projekt na wybory"

A może po prostu minęło już zauroczenie Szymonem Hołownią , na które dała się złapać część wyborców? – On się nie zmienił cały czas ma ten "feeling". Jest inteligentny, błyskotliwy, przygotowany do sejmowych potyczek – twierdzi dr Oczkoś.

Nasz rozmówca dodaje, że PSL ewidentnie traci na tym sojuszu. – To jest mit, że oni trzymają się razem. To, że Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz lubią się, to dobre zjawisko w polityce, ale nie przekłada się to na żadne operacyjne działania. Ciągnięcie projektu Trzecia Droga chyba tylko po to, żeby PSL nie musiało wystawiać kandydata na prezydenta, to jest słaby powód. Donald Tusk zdominował wszystko i pewnie też ma z tym kłopot, bo ciężko zarządza się czterema ugrupowaniami – sugeruje ekspert.