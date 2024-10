Elita to dawniej byli ludzie, do których chciało się dołączyć, ludzie, w których towarzystwie chciało się spędzać czas, ludzie dobrze wychowani a wyrazem ich dobrego wychowania był szacunek do innych i poszanowanie wolnej woli drugiego człowieka. A teraz? Mamy to, co mamy. Można mówić, co się chce, byleby było to zgodne z tym, co myśli prostacki tłum. A gdzie dialog? Słuchanie argumentów? Logika? Próba zrozumienia? Szukanie mostów, a nie przepaści? Jak się nie ma argumentów, to wystarczy warknąć: 'z takimi się nie rozmawia'. Czy myślicie, że to naprawdę wystarczy?

Anna Popek