Co się PSL-owi nie podoba w związkach partnerskich?

Co jest kością niezgody?

Być może to właśnie jest kością niezgody. Faktem jest, że z wypowiedzi polityków PSL trudno dociec, o co im właściwie chodzi. Przyjrzyjmy się zresztą wypowiedziom Marka Sawickiego z PSL.

Zwrócił on uwagę, że zamieszczone na stronie internetowej RCL projekty nie są projektami rządowymi. Jego zdaniem to po prostu projekty przygotowane przez minister Kotulę. Lewica zaś uważa, że są to projekty rządowe.

– Jak będą one po konsultacjach międzyresortowych i zostaną przez Radę Ministrów przyjęte, to wtedy będą rządowe – mówił Sawicki w rozmowie z TVN24.

"Was chyba porąbało"

– Jeżeli naprawdę dla was problemem jest to, żeby osoba, która wchodzi w związek partnerski z inną osobą, nie miała prawa do radości w Urzędzie Stanu Cywilnego, tzn. do wypicia kieliszka szampana, to was chyba porąbało – dodał.