Danuta Holecka łagodzi sytuację

Co dokładnie miał na myśli prezes PiS, pozostaje niejasne, ponieważ Danuta Holecka, prawdopodobnie poinformowana przez słuchawkę, że ich rozmowa jest słyszalna dla widzów, przerwała prezesowi PiS uciszając go słowem "cii".

Kaczyński potrzebuje telewizji jak ryba wody

Przypomnijmy: w sierpniu "Financial Times" pisał, iż Warner Bros. Discovery rozważa sprzedaż niektórych aktywów. Na sprzedaż miałby trafić m.in. polski TVN . A jak pisze teraz "Newsweek", możliwości kupna rozważa… Jarosław Kaczyński . Oczywiście kontrolowane przez niego podmioty nie mają wolnych 5 mld zł, więc chętnie zaangażowałyby do pomocy kolegę Viktora Orbána .

Według Newsweeka w operację mógłby być zaangażowany węgierski bankier i ekonomista József Vida. W 2019 roku przez fundusz inwestycyjny zakupił on pakiet 15 kanałów telewizyjnych, z TV2, drugą na Węgrzech pod względem rynkowych udziałów stacją. Tygodnik przypomina, że ten biznesmen jest przyjacielem najbogatszego Węgra Lőrinca Mészárosa, który to z kolei pozostaje w dobrych relacjach z premierem Viktorem Orbanem .

Po co Kaczyńskiemu TVN?

Dodaje, że jeżeli nawet w tej chwili widzów programów informacyjnych jest mniej znacznie, niż było 10 lat temu, to jednak jest to parę milionów ludzi. Co najmniej kilkaset tysięcy ludzi, którzy jednocześnie w tym samym momencie dostają jakiś przekaz. I to jest ważne.