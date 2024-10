Badanie przeprowadzone na polskich respondentach ujawniło, że rodziny, które spędzają czas na wspólnej zabawie, czują się szczęśliwsze niż te, które tego nie robią. Aż 96% dzieci twierdzi, że zabawa jest kluczowa dla ich szczęścia, a 97% rodziców widzi w niej przestrzeń do nauki na błędach. Wspólna zabawa jest także świetnym sposobem na poprawę komunikacji – zauważa to aż 89% rodziców, a 87% dostrzega w niej czas na wzmacnianie rodzinnych więzi.

Aleksandra Belta-Iwacz psycholog dziecięcy mówi: „Badanie LEGO Play Well 2024 ujawnia dysproporcję między świadomością rodziców, a praktyką w zakresie wspólnej zabawy z dziećmi. Mimo że 83% rodziców dostrzega korzyści płynące z zabawy, to obowiązki oraz presja związana z nauką często prowadzą do zaniedbywania tego istotnego aspektu życia rodzinnego. Niemal codziennie obserwuję w gabinecie, jak łatwo dorośli zapominają, że zabawa jest naturalnym językiem dzieci. To ona pozwala dzieciom się uczyć, odpoczywać, budować relacje, a także wyrażać swoje myśli i emocje. Warto, aby rodzice świadomie wprowadzali zabawę do codziennej rutyny swojej rodziny!“