Roman Polański był oskarżony o gwałt na nieletniej. Doszło do ugody

Oskarżająca reżysera kobieta – określana anonimowo w dokumentach sądowych jako Jane Doe – była wówczas nastolatką. Polański miał ją zabrać na kolację do restauracji w Los Angeles, a następnie podać jej tequilę. Kiedy dziewczyna poczuła się wstawiona, zawiózł ją do swojego domu, gdzie miał dopuścić się napaści seksualnej.

Jednak jak we wtorek poinformował adwokat Polańskiego, Alexander Rufus-Isaacs, w rozmowie z Agence France-Presse, sprawa została "rozstrzygnięta latem ku obopólnemu zadowoleniu stron i została teraz formalnie oddalona". Allred potwierdziła to w rozmowie z "The Guardian". Prawniczka również podkreśliła, że zadowolone z warunków ugody. Tych nie wyjawiono. Z dokumentów sądowe złożonych w Kalifornii w lipcu także wynika, że osiągnięto "warunkowe" porozumienie.