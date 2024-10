Putin będzie negocjował z Ukrainą?

"Szczyt BRICS, który Rosja planowała wykorzystać do podziału świata, po raz kolejny pokazał, że większość świata pozostaje po stronie Ukrainy w jej dążeniu do zagwarantowania wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju" – przekazano.

Tak liderzy BRICS patrzą oficjalnie na wojnę w Ukrainie

I nawet przywódca Chin Xi Jinping stwierdził, że w Ukrainie nie może być "żadnej eskalacji walk". Eksperci są jednak zdania, że to on pozwolił Korei Północnej na wysłanie do Rosji wojska, które mają trafić do Ukrainy.