Nowe informacje w sprawie zwolnienia z aresztu z Prokuratury Krajowej

– Przepisy mówią o tym, że wpłaty może dokonać podejrzany lub inna osoba, więc każda osoba może się stawić. To musi być taka osoba, która złoży przede wszystkim oświadczenie, co do źródła pochodzenia tej kwoty poręczenia i to oświadczenie składa oczywiście pod rygorem odpowiedzialności karnej – mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Anna Adamiak.