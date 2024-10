W czwartek, 24 października sąd apelacyjny zdecydował, że ks. Olszewski oraz dwie urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości mogą opuścić areszt, jeśli wpłacą kaucję w wysokości 350 tys. zł na osobę. Kaucja musi zostać wpłacona do 15 listopada.

Były prezes PKN Orlen "wybawcą"

Obajtek poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych, wyrażając chęć wsparcia finansowego duchownego. Z informacji Onetu wynika, że kaucję planuje wpłacić również zakon sercanów, do którego należy ks. Olszewski.

Miliony na koncie Daniela Obajtka

Obajtek, który dzięki wysokiemu stanowisku w Orlenie i politycznym powiązaniom zgromadził znaczny majątek, jest jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny gospodarczej i politycznej. W 2023 roku zarabiał w Orlenie średnio 140 tys. zł miesięcznie , co znacząco przewyższa jego obecne wynagrodzenie w Parlamencie Europejskim , wynoszące około 55 tys. zł.

Nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości

Fundusz Sprawiedliwości, powołany do pomagania ofiarom przestępstw oraz przeciwdziałania przestępczości, miał być jednym z filarów państwowego wsparcia dla najbardziej potrzebujących. Jednak w ostatnich latach instytucja ta stała się centrum skandalu finansowego, który wzbudził liczne wątpliwości co do sposobu zarządzania środkami publicznymi.