Drożyzna uderza w studentów jak nigdy. "Wzięłyśmy pokój na Bródnie z koleżanką za prawie 2 tys. zł"

Łukasz Grzegorczyk

K oszty życia w Warszawie potrafią docisnąć każdego. Dzisiaj studenci, którzy przyjeżdżają do stolicy, zderzają się ze ścianą drożyny. To już nie czasy, kiedy dało się wynająć pokój za kilkaset złotych. A bez pomocy rodziców o takiej przeprowadzce młodzi często mogą pomarzyć. – Za pokój płacę prawie 2 tysiące złotych. I boję się, że niedługo mogę zniechęcić się do takiego życia – słyszę od jednej z osób.