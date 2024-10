Ze specjalnego komunikatu ABW dowiadujemy się, że polskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa odnotowują w tym roku intensyfikację działań o charakterze dywersyjnym wymierzonych przeciwko Polsce oraz państwom członkowskim Unii Europejskiej i NATO. Są one inicjowane i koordynowane przez rosyjskie służby specjalne .

Tak Rosjanie próbują zaszkodzić Polsce

Do realizacji zadań dywersyjnych rekrutowani są zwłaszcza młodzi ludzie, którzy pochodzą z państw b. ZSRR, w tym m.in. Ukrainy i Białorusi . Nierzadko są oni powiązani ze środowiskami przestępczymi.

"Ich główną motywację do podjęcia współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi stanowi czynnik finansowy. Osoby te nie zawsze kierują się pobudkami ideologicznymi, często deklarują poglądy antyrosyjskie, co i tak nie przeszkadza im w realizacji działań de facto przeciwko Ukrainie i państwom Zachodu" – wyjaśniło ABW.

Rosjanom chodzi o zastraszenie obywateli Polski i państw Zachodu

ABW wskazało, iż charakterystyka rosyjskich operacji dywersyjnych wskazuje, że ich celem jest przede wszystkim zastraszenie obywateli Polski i państw Zachodu oraz zniechęcenie ich do udzielania dalszego wsparcia Ukrainie. "Jednocześnie stanowią one narzędzie służące Moskwie do testowania odporności RP i naszych sojuszników na zagrożenia hybrydowe" – nie ma wątpliwości ta służba.