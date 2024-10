Tak Polacy obecnie oceniają rząd i premiera Tuska

Jeśli chodzi o oceny pozytywne wobec rządu, to ich odsetek wyniósł 37 proc. (spadek o 3 pkt). 48 proc. badanych postrzega go negatywnie (tak samo było we wrześniu). 15 proc. nie ma zdania na ten temat (wzrost o 3 pkt proc.).