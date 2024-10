"Najka" stanie przed sądem

"Najka" skomentowała informację OMZRiK, próbując się bronić. "Napiszcie wprost, czego dotyczy sprawa – skomentowałam, (a nie pochwaliłam!!!) całą akcję z gaśnicą, którą w sejmie przeprowadził Grzegorz Braun i jestem JEDYNĄ osobą na całą Polskę (a pamiętajmy, że ludzi, którzy to dosłownie pochwalali, było sporo), która będzie za to odpowiadać przed sądem. Oznacza to, że tylko mnie prześladuje się i stara się mi kolejny raz coś wcisnąć na siłę, aby wytoczyć mi proces" – napisała w serwisie X.

Pod postem pojawiły się głosy przypominające, że wraz z końcem rządów PiS w Polsce skończyło się przyzwolenie na takie działania. "Po prostu nie zorientowała się Pani, że teraz już Ziobro Pani nie obroni, a Braun jest za daleko (w czerwcu został europosłem – red.), by słyszeć Pani lamenty. Tak się zastanawiam, czy do Pani też przyjdą pod więzienie, jak do Wąsika i Kamińskiego?" – brzmi jeden z komentarzy do "Najki".