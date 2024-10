Podejrzany ws. wypadku na S7 zabrał głos po tragedii

Kierowca tira w rozmowie z reporterką "Faktów" TVN powiedział teraz: – Gdybym mógł cofnąć czas, to zrobiłbym cokolwiek innego.

Próbował sobie też przypomnieć moment wypadku. – Głuchy dźwięk rozbijanych aut, jedno za drugim. Oczywiście, że nikomu nie chciałem krzywdy zrobić. Sam przed sobą nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Nie wiem, co się zadziało – opowiadał Mateusz M.

Do sprawy odniosła się również żona mężczyzny. – Nasza córka jest w wieku tamtych dzieci i, patrząc na nią nawet, od razu myślimy o nich – powiedziała pani Anna, żona Mateusza M.

– My jesteśmy rodzicami, którzy też pochowali dziecko, i wiem, że nie ma takich słów, które przyniosą ulgę. Być może kiedyś znajdą w sobie tyle siły, żeby spróbować w pewnym sensie nam wybaczyć – poprosiła kobieta.

Sąd nie zdecydował o tymczasowym areszcie dla kierowcy tira

Jak uargumentował sąd swoją wcześniejszą decyzję? Zapytaliśmy o to wtedy rzecznika Sądu Okręgowego w Gdańsku, który odpowiada za kontakty z mediami w tej sprawie. – Sąd Rejonowy uznał, że tutaj nie ma przesłanek do tymczasowego aresztowania – podkreślił w czasie rozmowy z naTemat.pl rzecznik prasowy gdańskiego SO ds. pionu karnego Mariusz Kaźmierczak.