"Pożegnanie Jakimowicza to była jedna z lepszych decyzji. Nigdy jej nie żałowałem. Tyle osób w TVP wtedy odetchnęło. Czas pokazał, że miałem rację, a nie ci, co go bronili w raportach. Liczę na refleksję u kolegów, którzy do ostatniej chwili próbowali mnie odwieść od tej decyzji" – pisał kilka dni temu na X (dawnym Twitterze) Samuel Pereira, były wiceszef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i kierownik TVP Info.