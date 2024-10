Zandberg nie wytrzymał ciśnienia. "Suchary" – tak zżyma się na żarcik Tuska

Konrad Bagiński

W sumie trudno się dziwić Adrianowi Zandbergowi. Już tyle razy słyszał żarciki, że "Razem jest osobno", że przestało go to bawić. Szpila wbita przez Donalda Tuska musiała go trafić w czułe miejsce. – Panie premierze, stać pana na więcej – odparł Zandberg i płynnie przeszedł do kontrataku.