Z najnowszego sondażu preferencji partyjnych przygotowanego przez CBOS wynika, że Koalicja Obywatelska odrobiła straty z poprzedniego badania. Jej poparcie wyraźnie przekroczyło magiczny próg i zatrzymało się na 33 procentach. Do tego progu nie dobiło z kolei Prawo i Sprawiedliwość . Partia Kaczyńskiego zdecydowanie traci dystans do lidera i ma obecnie 29 proc. poparcia.

Jakie są zmiany w preferencjach Polaków?

Słodko-gorzko nowy sondaż może odbierać PiS. Z jednej strony zyskało większe poparcie, ale to tylko 1 punkt. 29 proc. poparcia to świetny wynik, ale różnica do KO rośnie i to nie może cieszyć polityków z Nowogrodzkiej.