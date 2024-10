Tusk komentuje nowe sondaże: CBOS i United Surveys

Oba ośrodki zapytały reprezentatywne grupy Polek i Polaków o to, kogo poparliby w wyborach parlamentarnych, gdyby głosowanie odbywało się teraz. W obu sondażach zwyciężyła Koalicja Obywatelska i to bardziej niż o włos. Premier Tusk pochwalił się na X wynikami wśród zdecydowanych wyborców (37 proc.), ale jak przedstawiają się wyniki sondażu w całej ankietowanej grupie?

United Surveys: KO prowadzi, PiS-owi spada

W całej grupie respondentów US na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 33,6 proc. osób. To wzrost o zaledwie 0,1 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania (jedną dziesiątą punktu procentowego). Statystycznie to nieistotne. Skąd więc satysfakcja Donalda Tuska? Można podejrzewać, że z powodu zauważalnego spadku notowań PiS, które w porównaniu z poprzednim sondażem US straciło 4,4 pkt. proc. Teraz na partię Jarosława Kaczyńskiego chciałoby zagłosować 28,9 proc. ankietowanych.