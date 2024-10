DANA, czyli zjawisko, które zrównało z ziemią popularne turystycznie regiony wschodniej Hiszpanii , zbiera śmiertelne żniwo. Jest to najtragiczniejsza powódź od 1973 roku, kiedy to w kilku miastach Murcji i Andaluzji zginęło 300 osób. Na miejsce docierają już ratownicy, ale sytuacja jest bardzo zła.

Powodzie w Hiszpanii i tragedia w Walencji. Ministra obrony o ludziach, którzy mogą czekać na pomoc

Polityczka poinformowała jednak, że w czwartek 31 października akcja ratunkowa służb ma skupić się na miejscowościach Paiporta i Massanassa. Ludzie mogą być tam uwięzieni w garażach i piwnicach, ponieważ poszli szukać swoich samochodów. Nie ma z nimi kontaktu. – Jest 51 zespołów psów do usuwania gruzu i sprawdzania, czy są jacyś żywi ludzie – dodała w rozmowie z "La mirada crítica". Do momentu dotarcia służb, w wielu miejscach ludzie musieli radzić sobie sami. Uciekali na dachy budynków, inni wyważali drzwi, żeby ratować innych.

Zamknięte drogi, niedziałające pociągi. Paraliż komunikacyjny po powodzi w Hiszpanii

Minister transportu Hiszpanii Óscar Puente przyznał, że punktem krytycznym jest zawalony most na autostradzie A7. Jest to obwodnica Walencji, którą dziennie przejeżdżało ok. 100 tys. samochodów. – Prosimy również ludzi, aby nie jeździli samochodami, jeśli nie jest to konieczne, ponieważ drogi muszą być puste, aby można było usunąć pojazdy i gruz – zaapelował. Podobnych próśb o ograniczenie podróży w okresie długiego weekendu 1-3 listopada jest więcej.