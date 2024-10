To ona odpowiada za powódź w Hiszpanii. Tłumaczymy, czym jest DANA, czyli zimna kropla

Ulice zmieniły się w rwące rzeki, ludzkie siedziby waliły się jak domki z kart, a samochody pływały jak zabawki. Gwałtowne powodzie w Hiszpanii zabiły co najmniej 150 osób, wielu ofiar prawdopodobnie jeszcze nie odnaleziono. Była to największa klęska żywiołowa, jaka dotknęła europejski kraj w ostatnich latach. Wiadomo, co ją spowodowało.