Na czym polega sukces naszych zniczy? Polskie znicze łączą uniwersalne z lokalnym. Odwołując się do ognia jednoczącego ludzkość wokół ujarzmionej potęgi, przemycają też naszą tragiczną historię. "Chrystusa narodów" od pokoleń opłakującego swoich tragicznie zmarłych. W plastikowej komercji nagrobnej daje to poczucie autentyczności, której nie zapewni żadna podróbka. Dlatego Polska jest w stanie podbić rynki cmentarne i podpalić świat, może nie ideami, ale chociaż świeczkami na groby.

Meksykańska groteska kontra nasze słowiańskie dziady

Słowo "znicz" weszło do polszczyzny w XIX wieku razem z "Dziadami" Mickiewicza. Pochodzi z litewskiego, gdzie oznaczało mędrca, czarownika składającego ofiary z ognia na ołtarzu. W bliższym nam językowo białoruskim to dosłownie "święty ogień" wskazujący drogę zmarłym do zaświatów.

