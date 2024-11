Za rządów PiS , 14 grudnia 2022 roku, w Komendzie Głównej Policji doszło do eksplozji. – Do uszkodzenia stropu doszło wczoraj w pomieszczeniu służby ochronnej. Jest to pomieszczenie niejawne, w którym znajdują się urządzenia związane z zapewnieniem ochrony obiektów KGP – powiedział dzień po incydencie Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy KGP.

W Ojcu Mateuszu wybuchł granatnik na komendzie. "Naprawdę to zrobili w TVP"

Do pamiętnego zdarzenia nieoczekiwanie postanowił nawiązać hit TVP "Ojciec Mateusz". W 408 odcinku serialu z Arturem Żmijewskim, który wyemitowano 31 października, wybuchł granatnik na sandomierskiej komendzie, co zresztą Telewizja Polska zapowiadała już wcześniej.

"Na komendzie wybuchnie granatnik? To się może zdarzyć" – napisano na oficjalnym profilu TVP na Facebooku, co zresztą rozbawiło internautów. "Co za zbieg okoliczności, że sytuacja jak z polskiej policji", "Gdzieś już się takie coś stało tylko gdzie?", "Jakby coś z Szymczyka", "Takie rzeczy w TVP. No proszę co za zmiany" – pisali w komentarzach.