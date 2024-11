Demi Moore pochwaliła kostium Ralpha Kamińskiego

Na jego kostium zareagowała sama Demi Moore. Zostawiła serduszko pod jego postem, a następnie udostępniła post w swojej relacji. "Padłem!" – napisał artysta w sieci, kiedy to zobaczył.

Jak pisała na naszych łamach dziennikarka naTemat.pl Maja Mikołajczyk, dzieło francuskiej reżyserki Coralie Fargeat (jej poprzedni film "Zemsta" nie przebił się do masowej świadomości, ale w kręgach fanów kina gatunkowego to doceniany tytuł) to jedno z tych budzących skrajne emocje – od aplauzu na stojąco, po wychodzenie z sali podczas seansu. Jury z Cannes podzieliło te pozytywne reakcje i nagrodziło Fargeat Złotą Palmą za najlepszy scenariusz.