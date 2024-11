Khamidov był reżyserem teleturnieju, produkowała go ATM Grupa, a przed telewizory siadały miliony widzów, aby obserwować zmagania trzech drużyn, które musiały popisać się nie tylko wiedzą, ale również talentem do licytacji negocjacji. Popularność "Awantury o kasę" była tak duża, że powstała nawet nowozelandzka wersja programu.

"Awantura o kasę": pytanie o bułkę pokonało mistrzów. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

Ostatecznie postanowili postawić na odpowiedź C (30 gr), która okazała się błędna. Cena bułki z szynką wynosi bowiem 20 gr. Jak to policzyć? Poniżej podpowiedź:

Internauci na Instagramie nie omieszkali ostro komentować porażki uczestników. "To było tak proste zadanie", "Kompromitacja", "Pycha kroczy przed upadkiem. Trzeba była tak śmiać się z przegrzanych w tamtym tygodniu?", "Mistrzowie powinni się do podstawówki cofnąć" – czytamy.

Jakie są zasady "Awantury o kasę"?

W pierwszym etapie rywalizują ze sobą trzy drużyny, każda składa się z czterech osób. Po losowaniu kategorii drużyny biorą udział w licytacji, by zdobyć prawo do odpowiedzi na pytanie. Licytacje są zacięte, a zespoły rywalizują do momentu, gdy jedna z nich zrezygnuje lub wyczerpią się jej środki finansowe. Ten etap składa się z dwóch rund i trwa aż do bankructwa dwóch z trzech drużyn albo do zadania sześciu pytań i przeprowadzenia sześciu licytacji.