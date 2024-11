Ratownicy dwoją się i troją, ale na razie nie byli w stanie dotrzeć na przykład do wszystkich podziemnych garaży w Walencji, między innymi w centrach handlowych oraz do kilku tuneli.

Po pięciu dniach (lać zaczęło we wtorek 29 października) władze odnalazły 217 ciał, 213 z nich odkryto we wschodniej części regionu Walencja.

Kto zawinił?

Rząd regionalny Walencji został skrytykowany za to, że nie wysłał ostrzeżeń o powodziach na telefony komórkowe do godziny 20:00 we wtorek, kiedy w niektórych miejscach powodzie już się rozpoczęły i długo po tym, jak krajowa agencja meteorologiczna wydała czerwony alert wskazujący na ulewne deszcze.