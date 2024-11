Ostrzeżenie to skierowane jest szczególnie do rodziców małych dzieci. Mowa bowiem o produkcie "Zestaw do karmienia lalek – 5 części". Okazał się on niebezpieczny dla najmłodszych. W wyniku testów i analiz producent stwierdził, że element zestawu – plastikowy widelczyk – może się łatwo złamać podczas zabawy.

Action samo ostrzega przed niebezpiecznym produktem

Dokładnie chodzi o artykuł mający numer Action: 3202901, kod EAN: 8714627015003, numer artykułu Toi-Toys: 38387 i numery partii: 23002041, 23002042 lub 23002043. "Natychmiast przestań go używać i zwróć do sklepu Action. Otrzymasz pełny zwrot pieniędzy, nawet jeśli nie masz już dowodu zakupu" – informuje sieć w specjalnym komunikacie .

A co teraz powinni zrobić klienci Action? Jeśli posiadasz zestaw do karmienia lalek zakupiony w tej sieci, warto go niezwłocznie sprawdzić. Zaleca się, by rodzice, którzy mają ten produkt w domach, od razu odłożyli go poza zasięg dzieci, a następnie udali się do najbliższego sklepu Action w celu dokonania zwrotu.