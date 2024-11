Sousa trenerem słynnego klubu? Boniek przejechał się po Portugalczyku

Internauci od razu przypomnieli obecnemu wiceprezydentowi UEFA, że to on sprowadził Portugalczyka do Polski. "Przyznajesz się do błędu?" – zapytał go jeden z komentujących. W kolejnym wpisie Boniek nawiązał do swojego wcześniejszego komentarza: "Chodzi o to, że to jest według mojej wiedzy fake news, ale każdy może się mylić".