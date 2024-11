Barron Trump zrobił wrażenie wzrostem Fot. Alex Brandon/Associated Press/East News

Po swoim prawdopodobnym zwycięstwie Donald Trump wygłosił gorące przemówienie w siedzibie Partii Republikańskiej na Florydzie, ale nie tylko on przykuł uwagę widzów na całym świecie. Największą furorę zrobił 18-letni Barron Trump.

Najmłodszy syn Donalda Trump zaskoczył w sztabie. Ile wzrostu ma Barron Trump?

Dawno niewidziany publicznie chłopak stał obok swojej matki Melanii Trump w eleganckim garniturze i... zaskoczył wielu swoim imponującym wzrostem. Ktoś zauważył na X (dawnym Twitterze), że najmłodszy syn Donalda Trumpa był tak wysoki, że czasami "wypadał poza kadr telewizora".

"Rany, jaki on jest wysoki" "On ma chyba z dwa metry!", "Trump to przy nim mikrus", "Olbrzym", "Jest gigantyczny", "Czym oni go karmili" – komentowali inni internauci. Barron Trump faktycznie jest bardzo wysoki. 18-latek ma 2,06 metra wzrostu i przewyższył praktycznie każdego na scenie, w tym matkę, ojca i dziadka.

Fot. Jim Watson/AFP/East News

Dodajmy, że to nie pierwszy raz, kiedy jest imponująca postura Barrona zaskoczyła ludzi. Po opuszczeniu Białego Domu w 2021 roku chłopiec był długo niewidziany publicznie, ale w lipcu 2022 roku pojawił się wraz z rodziną na pogrzebie Ivany Trump, byłej żony swojego ojca. Okazało się, że w tym czasie 16-latek mocno wyrósł. Dziś jest... znacznie wyższy.

Przyczyna tak okazałego wzrostu Barrona Trumpa? Według jego ojca to... gotowanie babci Barrona, zmarłej w styczniu tego roku matki Melanii, Amaliji Knavs. – To dlatego jest taki wysoki: jadł tylko jej jedzenie. Powiedziałem mu, że będzie koszykarzem. A on odpowiedział: "Właściwie, tato, lubię piłkę nożną". Pomyślałem... przy twoim wzroście bardziej podoba mi się koszykówka, ale nie wszystko da się im (dzieciom – red.) wytłumaczyć – mówił kiedyś Donald Trump.

Fot. Alex Brandon/Associated Press/East News

Co robi dziś Barron Trump?

18-letni Barron Trump wychował się w patchworkowej rodzinie. Jego matka, słoweńsko-amerykańska modelka Melania Trump, jest trzecią żoną Donalda Trumpa. Pozostali przyrodni bracia i siostry są z poprzednich małżeństw milionera. Polityk ze związku z Marlą Maples ma córkę Tiffany Trump, dziś 31-letnią.

Natomiast jego pierwszą żoną była wspomniana Ivana Trump, która urodziła mu trójkę pociech: 46-letniego Donalda Trumpa Jr, 43-letnią Ivankę Trump i 40-letniego Erica Trumpa. Do rozwodu doszło jednak po 15 latach małżeństwa. Mimo to Donald i Ivana pozostawali ze sobą w dobrych relacjach.

Urodzony w 2006 roku Barron spędził dzieciństwo w luksusowym penthousie Trumpów w Nowym Jorku i uczęszczał do prestiżowych prywatnych szkół na Upper West Side na Manhattanie. Kiedy Trump został wybrany na prezydenta i rozpoczął swoją kadencję w styczniu 2017 roku, Barron i Melania zostali w Nowym Jorku, aby 11-letni chłopiec mógł dokończyć rok szkolny. Latem tego roku rodzice zapisali go do St. Andrew’s Episcopal School w stanie Maryland i Barron oficjalnie przeprowadził się do Białego Domu.

Podczas gdy starsze dzieci Donalda odgrywały bardziej aktywną rolę w prezydenturze ojca, prywatność Barrona była ściśle chroniona. Chłopiec niestety często był ofiarą hejtu w sieci, przed czym rodzina, a zwłaszcza Melania, próbowała go obronić. Pojawiały się także doniesienia medialne, że nastolatek nie znosi życia w Białym Domu i na świeczniku.

W maju 2024 roku Barron ukończył szkołę średnią i jesienią rozpoczął pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Nowojorskim. A to oznacza, że jeśli jego rodzice faktycznie wrócą do Białego Domu, Barron raczej się tam nie przeprowadzi. Czy będzie bardziej aktywny publicznie podczas (prawdopodobnej) drugiej kadencji ojca, skoro jest już dorosły? Czas pokaże.

