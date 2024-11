Donald Trump wchodził na scenę w atmosferze wrzawy i okrzyków "USA, USA". Wtedy jego wygrana była już prawie pewna, bo wówczas miał zapewnioną wygraną w Pensylwanii, co dawało mu 266 głosów elektorów. Poza podziękowaniami w przemówieniu prawdopodobnego przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych nie zabrakło bardziej osobistych smaczków. – Z każdym uderzeniem mojego serca nie spocznę, dopóki nie zrealizujemy marzeń o silnej Ameryce. To będzie złoty wiek Ameryki. To cudowne zwycięstwo dla naszego narodu, co pozwoli nam uczynić Amerykę znowu wielką – mówił były i prawdopodobny przyszły prezydent USA. Chwalił wszystkich współpracowników, którzy pomogli mu w prawdopodobnej wygranej. Zaczął od własnej żony. – Chciałem podziękować również mojej pięknej żonie Melanii, pierwszej damie – stwierdził Trump. I kiedy już wszyscy myśleli, że nawiąże do wsparcia w kampanii, lider Republikanów wspomniał o jej książce. – (Melanii - red.), która... napisała książkę, która jest bestsellerem w USA! – powiedział polityk. Donald Trump był wyraźnie rozluźniony rozmiarami spodziewanego zwycięstwa. – Chciałbym podziękować naszemu wiceprezydentowi Stanów Zjednoczonych – powiedział, zwracając się do J.D Vance'a.