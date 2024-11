Puszkowane powietrze można spotkać niemal w każdym zakątku świata. Ostatnio dyskusja na temat sprzedawania turystom powietrza w puszkach odrodziła się na nowo we Włoszech .

"Słoik po otwarciu staje się pojemnikiem na długopisy lub wazonem i całkowicie nadaje się do recyklingu" – dodaje.

Moda na puszkowane powietrze ma długą historię

I kiedyś było to faktycznie coś oryginalnego. A przynajmniej miało jakiś cel. Wszystko zaczęło się prawdopodobnie od Gennaro Ciaravolo, który wynalazł "Aria di Napoli". Przedsiębiorczy Włoch z Neapolu zbierał puszki po jedzeniu rozprowadzanym przez amerykańskie wojsko po II wojnie światowej .

Zamykał je ponownie i odsprzedawał Amerykanom jako zawierające powietrze z Neapolu. To było sprytne. Ciaravolo uosabiał słynną neapolitańską "cazzimmę", sztukę bycia zaradnym i radzenia sobie z tym, co się ma.

Ale obaj i tak (świadomie lub nie) nawiązywali do artystycznego dzieła Marcela Duchampa. Ten w 1919 roku poprosił aptekarza o opróżnienie szklanej ampułki i zamknięcie jej ponownie, więżąc w środku nieco paryskiego powietrza. Miał to być prezent dla jego przyjaciela i patrona, Waltera C. Arensberga.