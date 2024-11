" Listy do M. " stały się już legendarną produkcją, która zwiastuje, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Od premiery pierwszej części komedii minęło 13 lat. Już przed laty stała się ona hitem. Obejrzało ją ponad dwa i pół miliona widzów. Co ciekawe zajęła drugie miejsce na liście najdłużej wyświetlanych filmów w polskich kinach (lepszy był tylko "Titanic"). Nie znikała z repertuaru przez 130 dni.

Kolejne części też cieszyły się zainteresowaniem. W 2015 roku w kinach pojawiły się " Listy do M. 2 ", w 2017 roku "Listy do M. 3". Na czwartą trzeba było poczekać. Przez pandemię "Listy do M. 4" trafiły od razu na platformę Player. Potem była jeszcze piąta odsłona w 2022 roku.

Teraz od 7 listopada w kinach w całej Polsce debiutuje szósta "edycja" pt. "Listy do M. Pożegnania i powroty". Bohaterowie filmu, tak jak w poprzednich odsłonach, szykują się do Wigilii.

– Jak pójdziecie do kina, to dotrzymajcie do końca. Finałowa scena, w której pojawia się Stanisława Celińska i Andrzej Grabowski to jest kwintesencja polskości. (...) Gra kapitalna i zobaczymy tam naszych wszystkich ojców i stosunek do świata nas Polaków. To jest scena petarda – powiedział.