Georgette Mosbacher uważa, że wygrana Donalda Trumpa to "naprawdę dobra wiadomość dla Polski". – Mogę to powiedzieć z przekonaniem, ponieważ znam Donalda Trumpa, znam Polskę i Polacy sami wiedzą, czego dokonaliśmy za pierwszej kadencji – stwierdziła w rozmowie z PAP, co cytuje Interia.

Mosbacher "ma nadzieję na powrót do służby publicznej"

Mosbacher "ma nadzieję na powrót do służby publicznej". – Jestem na to gotowa – oświadczyła. – Niezależnie od tego, jaką rolę będę pełnić, kocham Polskę, mam ją teraz we krwi, i ktokolwiek zostanie następnym prezydentem Polski, będę robiła, co tylko będę mogła, by wspierać relacje Polski i Stanów Zjednoczonych – podkreśliła.