Teraz mąż celebrytki postanowił zabrać głos w tej sprawie. W piątek (8 listopada) po godz. 8:00 na antenie TVN została wyemitowana rozmowa z Maciejem Pelą . – Nie byłem przygotowany na to rozstanie w żaden sposób. (...) Ona, wychodząc z programu, wysłała mi wiadomości, że nie może się doczekać, jak wróci, że tęskni za mną, że chce się zatopić w moich ramionach. A dwa dni później się dowiaduję, że to jest koniec. (...) Chciałbym być uszanowany i usłyszeć prawdziwy powód – wyznał.

– Przez to, że byłem z dziewczynkami cały czas, to pierwsze momenty, kiedy w pewien sposób jej decyzja pozbawiła mnie tej możliwości bycia z dziewczynkami na 100 proc., były bardzo trudne. Musiałem nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości. Jednocześnie wiem, że Agnieszka bardzo kocha dziewczyny, a one kochają ją, i jest tak, że one bardzo potrzebują mamy i nigdy w życiu nie zrobiłbym... – po tych słowach mężczyzna przerwał dalszą wypowiedź przez wzruszenie.