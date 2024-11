Wiadomość do autora (opcjonalnie)

O rozpadzie związku małżeńskiego Agnieszki Kaczorowskiej mówi się od pewnego czasu. Jej mąż i ojciec dwóch córek wyznał ostatnio publicznie, że "odebrano mu możliwość bycia przy dzieciach codziennie". W sieci zrobiło się więc głośno o Macieju Peli. Choć Bożenki z "Klanu" chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, to co wiemy o byłym wybranku celebrytki?

Kim jest Maciej Pela? Fot. Adam Jankowski / REPORTER

Kim jest Maciej Pela?

Szersza publiczność usłyszała o nim, gdy w 2008 roku wystąpił w trzeciej edycji programu "You Can Dance – Po prostu tańcz" na antenie TVN. Zdobył tam bilet na warsztaty w Barcelonie. Ostatecznie nie dostał się jednak do finałowej szesnastki.

Zanim Maciej Pela został profesjonalnym tancerzem, pracował jako sprzedawca. Przygodę na parkiecie rozpoczął w 2006 roku. Zapisał się do szkoły tańca. Szybko poczuł, że to kierunek, którym chce podążać i zgłosił się po naukę do najlepszych choreografów (m.in. z Niemiec, Francji, USA, Japonii i Szwecji). Najlepiej czuł się w hip-hopie.

Ciężka praca i chęć rozwoju sprawiły, że Pela zaistniał w branży. Spływały do niego propozycje współprac z różnych szkół tańca, aż w 2013 roku postanowił założyć własną firmę Dope Camp (obecnie placówka jest "zamknięta na stałe").

Tak poznał Agnieszkę Kaczorowską

Dodajmy, że w tamtym okresie Pela był w związku z tancerką Adrianną Piechówką. Nawet się zaręczyli, ale niestety do ślubu nie doszło – para się rozstała. W 2017 roku tancerz poznał Agnieszkę Kaczorowską.

Przyszedł na rozmowę do jej szkoły tańca Danceworld by Agnieszka Kaczorowska. Starszy o trzy lata choreograf zaimponował celebrytce profesjonalizmem, miłością do tańca oraz wyglądem.

– Muszę przyznać, że już wtedy coś wisiało w powietrzu. Ale żadne z nas nie pozwoliło sobie na nic, bo byliśmy w zawodowych relacjach – mówiła później w wywiadach. Mimo wszystko szybko między nimi zaiskrzyło i już po 4 miesiącach znajomości Pela oświadczył się Kaczorowskiej.

– Od pierwszego zejścia się minął tydzień, a później przyjechałam do jego rodziców na święta. Tydzień później już rozmawialiśmy o dzieciach – opowiadała w wywiadach gwiazda.

Ze ślubem również nie czekali długo. Film z ich ceremonii i imprezy weselnej do dziś można zobaczyć w sieci.

W kolejnych latach ich rodzina się powiększyła. Pierwsza córka pary – Emilia urodziła się 26 lipca 2019 roku, zaś druga – Gabriela przyszła na świat 28 lipca 2021 roku. W tym roku dziewczynki skończyły odpowiednio pięć i trzy lata.

Wydawało się, że w życiu rodzinnym Kaczorowskiej i Peli wszystko dobrze się układa. Publikowali razem czułe zdjęcia, opowiadali w wywiadach o swojej miłości, partnerstwie. Pewnego razu, gdy zagościli razem na kanapie w "Dzień dobry TVN" Pela zwierzył się, że to on uwielbia gotować, a żona sprzątać.

– Wychowałem się z czwórką rodzeństwa, więc musieliśmy troszkę sami sobie radzić i pomagać rodzicom. Dlatego teraz ja gotuję, bo swoje pierwsze ciasto zrobiłem w wieku 12 lat. Od tamtego czasu się zaczęło, więc w domu przeszedłem małą szkołę porządków – wyznał.

Rozstanie Kaczorowskiej i Peli

Na początku października 2024 roku gruchnęła jednak wiadomość, że "Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela" mieli się rozejść. Wówczas sami zainteresowani w rozmowie z mediami nie chcieli komentować tych doniesień, ale "żadne z nich nie zdementowało" pogłosek o zakończeniu związku.

Wciąż nie wydali oficjalnego oświadczenia o tym, że ich relacja to już historia, ale czasami do tego nawiązują. Tak zrobił ostatnio Pela. "Przez ostatnie 2 miesiące przeczytałem tyle kłamstw na swój temat, że gdyby nie rodzina, mój najlepszy przyjaciel, życzliwi znajomi i leki i terapia, nie wiem jakbym, to dźwignął" – zaczął wpis na Instagramie.

Podkreślił, że "choć wie, że to, co pisano o nim, jest bzdurą, to ciężko było przełknąć niektóre komentarze".

"Gdy przeczytałem, że 'znudziła mi się zabawa w tatusia' zalała mnie ogromna frustracja, złość i poczucie niesprawiedliwości. Zawsze byłem tatą na 100 procent. Zawsze dawałem wszystko rodzinie. Zawsze byłem zaangażowany. Teraz też chciałbym być obecny każdego dnia w życiu dziewczynek. Nawet na chwilę, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będą mnie potrzebować" – napisał mąż Agnieszki Kaczorowskiej.

"I jeśli jacyś ludzie w mediach/socialach/gazetach zrzucają na mnie winę za to, że odebrano mi możliwość bycia przy swoich dzieciach każdego dnia, to mówię STOP" – podsumował.

Z kolei Kaczorowska pojawi się w najnowszym odcinku programu Kuby Wojewódzkiego. W zapowiedzi materiału słyszymy, jak mówi o rozwodzie.

– Rozstaliśmy się jako para, rozstaliśmy się jako... no jeszcze nie mamy rozwodu, ale... – pada z ust Kaczorowskiej. O tym, czy powie coś więcej na temat swojego życia uczuciowego, przekonamy się we wtorek (5 października), gdy stacja TVN wyemituje cały odcinek z jej udziałem.