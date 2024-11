Poseł Konfederacji miał ponownie zachowywać się agresywnie

Ta osoba przekazała, iż groził sobie i innym. – Krwi nie widziałem. To jakaś chora akcja. Cały teren został ogrodzony specjalną taśmą, wyglądało to bardzo poważnie – wynika z tej relacji.

Policja komentować sprawy nie chce i odsyła do prokuratury. – Potwierdzam, że doszło do incydentu na terenie Miasteczka Galicyjskiego, w którym uczestniczył jeden z parlamentarzystów. Ponieważ w tej sprawie ma status osoby pokrzywdzonej, nie udzielamy na ten temat żadnych informacji – powiedziała "Faktowi" prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Z relacji mediów wynika, że polityk trafił do szpitala. Nie wiadomo, jaki ma być jego stan. Mediom nie udało się skontaktować z posłem Wilkiem. – Rodzina sobie nie życzy, żeby informować na ten temat. Mnie przy tym nie było i nie mam nic do powiedzenia – taką informację usłyszał "Fakt" w jego biurze poselskim.

– Dużo się działo. Przede wszystkim poseł bardzo dziwnie się zachowywał. Był pobudzony i agresywny. Wydaje mi się, że nie było to spowodowane dużą ilością wypitego alkoholu. (...) W pewnym momencie ktoś do niego dołączył, długo rozmawiał z tą osobą. Wyglądało to na sprzeczkę. Później zrobiło się naprawdę niebezpiecznie – powiedział portalowi dts24.pl jeden ze świadków zdarzenia.

Wilk już wcześniej był uczestnikiem innego skandalu

Nie był w stanie iść o własnych siłach. Kiedy policjanci zorientowali się, że mają do czynienia z posłem, zadzwonili do jego brata, by ten zabrał go do domu.