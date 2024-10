– Szanowni państwo, teraz bodnarowcy atakują posłów za to, że rzekomo nie wpisali pomieszczeń. Ich nie trzeba wpisywać w oświadczenia majątkowe. Wpisujemy tylko i wyłącznie metraż. I dochodzi do tego, że posłom policjanci wchodzą do mieszkania, nękają kobiety w ciąży i biegają po mieszkaniu z miarką – komentował w Sejmie Mejza.

Nie był w stanie iść o własnych siłach. Kiedy policjanci zorientowali się, że mają do czynienia z posłem, zadzwonili do jego brata, by ten zabrał go do domu.