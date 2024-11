Policja w Gnieźnie nie chce przejść dla pieszych, bo... to one są niebezpieczne, a nie kierowcy łamiący przepisy

Mimo że brzmi to jak z filmu Stanisława Barei, to rzeczywistość, rok 2024 i miasto powiatowe. A to wcale nie wszystko. "Policja nie tylko odradza budowę nowych przejść, ale także ma aktywnie dążyć do likwidacji już istniejących, twierdząc, że to one są głównym zagrożeniem dla pieszych" – czytamy w moje-gniezno.pl. Plany likwidacji mają być ustalane wraz z zarządcami dróg.