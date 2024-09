Hejt i lawina krytki

Ale nie wszyscy podeszli do tematu tak entuzjastycznie. Na wielkopolską policję wylał się ogromny hejt, ponieważ niektórzy odczytali inicjatywę mundurowych jako zrzucanie winy za wypadki na pasach na pieszych. "Dobrze, że nie kazaliście jeszcze klękać tym dzieciom przed pasami, żeby jaśnie państwo kierowcy okazali łaskę i się zatrzymali" – stwierdził jeden z komentujących. "A może akcja wystawiamy mandaty niebezpiecznie jeżdżącym kierowcom?" – zapytał inny. "Może Policja zajmie się kierowcami, którzy rozjeżdżają dzieci na pasach. Pieszy na przejściu ma pierwszeństwo, a kierowcy zbliżający się do przejścia MUSZĄ ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ, BO PRZEZ PRZEJŚCIE KTOŚ MOŻE PRZECHODZIĆ NA PRZYKŁAD DZIECKO. To co jeśli, dziecko nie pomacha, to kierowca może wymusić pierwszeństwo/rozjechać je? KRETYŃSKA AKCJA ZNOWU ZAJMUJECIE SIĘ OFIARAMI WYPADKÓW A NIE ICH SPRAWCAMI" – czytamy w innym wpisie. Ale to nie był koniec. "Nowa akcja polskiej policji - pomachaj kierowcy, który jedzie 60 km/h przy ograniczeniu 40 km/h i nawet nie zwalnia jak wchodzisz na przejście", "To jest na serio post? A jeśli dziecko nie pomacha to będzie winne ewentualnego zdarzenia?", "proponuję jeszcze akcję uklęknij przed przejściem i błagaj aż kierowca BMW, który jedzie w mieście 90 km/h i patrzy w telefon łaskawie zatrzymał się i Cię przepuścił" – komentowali internauci.