Nie żyje dziennikarz Tomasz Kolmasiak

Pracował do też dla telewizji News24 TVP Info. Kolmasiak był też autorem książek historycznych.

Dziennikarz ciężko chorował. Miał zaledwie 40 lat

"Tomasz Kolmasiak był nie tylko dziennikarzem, ale także osobą, która z pasją podchodziła do swojej pracy. Jego artykuły i reportaże były pełne zaangażowania, a jego umiejętność przedstawiania informacji w przystępny sposób sprawiała, że cieszył się dużym zaufaniem wśród czytelników. Dla Tomasza dziennikarstwo było nie tylko zawodem, ale także misją" – tak pożegnali go koledzy z Radomsko.24.pl.

"Nie żyje Tomasz Kolmasiak. Człowiek wielu pasji, samorządowiec – Radny Rady Gminy Wielgomłyny w kadencji 2010-14. Pasjonowała go historia regionu, pracował jako dziennikarz. Zmarł w wieku 40 lat, zdecydowanie za szybko. Wielka szkoda i strata" – dodał do tego lokalny radny Michał Koski.

W marcu tego roku odszedł Leszek Bugajski z "Wprost"

Jak dodano, jeszcze w poniedziałek Bugajski był w pracy i miał plany. "Po zebraniu redakcyjnym miał jechać do jednego z wydawnictw po nowe książki do recenzji. Nie zdążył już ich odebrać" – czytamy.

– Cała redakcja pozostaje w głębokim szoku, bo nic nie zwiastowało, że Leszek tak nagle się z nami pożegna. Leszek był dla nas ogromnym wsparciem. Zarażał swoim poczuciem humoru i dystansem do otaczającej rzeczywistości. Był bardzo zaangażowany w swoją pracę. Co tydzień recenzował po kilka książek, redagował teksty naszych autorów, kilka dni temu oddał nowy materiał na święta wielkanocne. To dla nas ogromna i bolesna strata. Łączymy się w smutku z całą jego rodziną – powiedział wtedy Szymon Krawiec, redaktor zarządzający "Wprost".