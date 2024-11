Wystosował też apel na Twitterze , w którym zwraca się m.in. do policjantów . Wpierw zauważa, że wielu funkcjonariuszy wzięło sobie L4, domniemując, że "wielu z nich nie chce uczestniczyć w tym, co szykuje Tusk".

W rzeczywistości policja chce więcej pieniędzy, zarówno dla formacji, jak i na swoje pensje. Ale wróćmy do Bąkiewicza.

Były prezes stowarzyszenia organizującego Marsz Niepodległości ostrzega przed Tuskiem. Bo on na pewno coś knuje. "Dochodzi do nas coraz więcej informacji, że reżim Tuska planuje duże prowokacje podczas Marszu Niepodległości" – pisze Bąkiewicz, dodając, że "chcą, żeby Święto Niepodległości wyglądało jak dawniej za ich rządów".

Ale czy najsłynniejsze zamieszki były za Tuska?

I czy to tradycyjna już "wina Tuska"? W 2011 r. grupa uczestników marszu spaliła samochód telewizji TVN . W 2013 r. spłonęła instalacja pt. "Tęcza" na Placu Zbawiciela, zniszczono również budkę pod ambasadą Rosji . W 2014 roku doszło do poważnych starć z policją pod stadionem PGE Narodowy.

Od 2015 roku faktycznie bywało nieco spokojniej, ale potem nastąpiła kumulacja. W 2020 r. marsz odbył się w pandemii, mimo obowiązujących obostrzeń. Formalnie miał być "przejazdem", a nie przemarszem. Doszło do starć z policją, później do podpalenia racą okna jednego z mieszkań.

– Poziom agresji, którego doświadczaliśmy, był niespotykany. W naszą stronę latały hulajnogi, flary, kamienie. Obok nas doszło do pożaru wozu transmisyjnego TVP . Raca wpadła między kable, które zaczęły się palić, jeden z policjantów je gasił. Mój kolega dostał w głowę kawałkiem betonowej doniczki. Niestety kask ochronny nie wytrzymał i kolega trafił do szpitala ze wstrząsem mózgu. Nie był jedynym rannym po naszej stronie, a kilku kolegów przyznało się, że życie przeleciało im wtedy przed oczami – wspomina jeden z funkcjonariuszy na łamach "Gazety Policyjnej".

Potem do zamieszek doszło przy stacji PKP Warszawa Stadion.

Jak wytropić prowokatora?

Z lektury tweeta Bąkiewicza i odpowiedzi nań wiadomo, człowiek się prowokacji nie ustrzeże. Więc jakby się jakieś zamieszki jednak jakimś dziwnym trafem zdarzyły, to z pewnością ich sprawcami nie będą pokojowo jak zwykle nastawieni uczestnicy marszu.

Sam Bąkiewicz nie daje wytycznych co do tropienia prowokatorów. Ale już jego poplecznicy mają precyzyjne informacje na temat naturalnego habitatu elementu podburzającego. To okolice kamer TVN, TVP i – ogólnie rzecz ujmując – bezpośrednie sąsiedztwo dziennikarzy.