Rozpoczęcie Marszu Niepodległości w Warszawie planowane jest na godzinę 14:00. Ale już na długo przez jego startem policja ma pełne ręce roboty. Funkcjonariusze przekazali, że zaledwie do południa zatrzymali aż 36 osób.

Z tych 36, większość miała przy sobie narkotyki . Za to zatrzymano aż 30 osób. Pozostałych sześcioro zatrzymanych i tak w końcu trafiłoby za kraty, bo byli poszukiwani. Jedna z osób figurowała w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS).

Pirotechnika zakazana

"Policjanci zabezpieczający centrum miasta w miejscach, gdzie organizowane będą dzisiejsze zgromadzenia, do godziny 12 zabezpieczyli między innymi: 129 rac, 292 petardy, 48 flar, 1 wyrzutnię rac. Za posiadanie tych środków pirotechnicznych odpowiadać będą 33 osoby" – poinformowała na portalu X Komenda Stołeczna Policji.

Prowokatorzy wyłapani?

"Dochodzi do nas coraz więcej informacji, że reżim Tuska planuje duże prowokacje podczas Marszu Niepodległości" – pisze Bąkiewicz, dodając, że "chcą, żeby Święto Niepodległości wyglądało jak dawniej za ich rządów".

Wygląda na to, że policji udało się przynajmniej część domniemanych prowokatorów wyłapać. W końcu zwykłym pokojowo nastawionym uczestnikom nie są potrzebne narkotyki, pałki i kastety.

Z lektury tweeta Bąkiewicza i odpowiedzi nań wiadomo, człowiek się prowokacji nie ustrzeże. Więc jakby się jakieś zamieszki jednak jakimś dziwnym trafem zdarzyły, to z pewnością ich sprawcami nie będą pokojowo jak zwykle nastawieni uczestnicy marszu.

Sam Bąkiewicz nie daje wytycznych co do tropienia prowokatorów. Ale już jego poplecznicy mają precyzyjne informacje na temat naturalnego habitatu elementu podburzającego. To okolice kamer TVN, TVP i – ogólnie rzecz ujmując – bezpośrednie sąsiedztwo dziennikarzy.