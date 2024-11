Samolot lecący do Chin musiał zawrócić na lotnisko Fiumicino w stolicy Włoch po tym, jak jeden z silników stanął w płomieniach. Według chińskiej linii lotniczej Hainan Airlines i włoskiej straży przybrzeżnej Boeing 787 Dreamliner "natknął się" na ptaka tuż po starcie – informuje "The Independent ". Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę.