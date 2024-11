Mem, który pojawił się na facebookowym profilu Ryanaira niecałą dobę temu, doczekał się już ponad 4 tys. reakcji i ok. 300 komentarzy. Na rysunku widzimy postać, która pyta: "Skąd wiedziałeś, że lecę do Turcji?". "Nie mam pojęcia" – czytamy w treści posta irlandzkiego przewoźnika.

Pytanie zadaje postać z tzw. wysokim czołem, co ma nawiązywać do osób mających problemy z łysieniem. Niektórzy w komentarzach zastanawiają się, czy to oznacza zapowiedź nowych lotów do Turcji. Nie ulega jednak wątpliwości, że irlandzki przewoźnik zadrwił z niektórych swoich klientów. "Ryanair znowu idzie ostro" – brzmi jeden z komentarzy.