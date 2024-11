Matylda wyszła z domu bez telefonu i rzeczy osobistych. Dramatyczny apel matki

9 listopada Matylda Dobosz wyszła z domu w miejscowości Munina na Podkarpaciu i od tej pory nie wiadomo, co się z nią dzieje. Matka 16-latki w dramatycznym apelu zwróciła się do córki. "Umieram z niepokoju i bardzo mi ciebie brakuje. Nie wiemy już, co robić i gdzie pytać i szukać" – czytamy.