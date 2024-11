Niemcy w szoku. Tusk pomija ich w rozmowach o bezpieczeństwie Unii

Niemcy ze zdziwieniem zauważają, że na miejsce zarezerwowane dla kanclerza Scholza bezceremonialnie wpycha się Donald Tusk. Co więcej: robi to skutecznie. Problemy wewnętrzne Niemiec sprawiają, że tracą pozycję jednego z liderów na arenie międzynarodowej. Na naturalnego lidera wyrasta za to Polska pod rządami Donalda Tuska.