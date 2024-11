Trzaskowski czy Sikorski: kto da odpór PiS-owskiemu Trumpowi? Oczkoś: To gra o wszystko

– To jest gra o wszystko. To jest gra o tron. To jest gra o Polskę, gra o rząd dusz. No i gra o to, czy to będzie szło w kierunku tego, o którym chce Donald Tusk i koalicja, czy nie – mówi dr Mirosław Oczkoś w Rozmowie Dnia naTemat o nadchodzących wyborach prezydenckich. Specjalista ds. wizerunku politycznego ocenia zalety i wady Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego z KO w starciu z Przemysławem Czarnkiem z PiS.

Wybory prezydenckie 2025 odbędą się w maju, ale w listopadzie jeszcze nie wiemy, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej, a kto Prawa i Sprawiedliwości w wyścigu o Pałac.

KO przeprowadzi niedługo prawybory, które wskażą, czy to Rafał Trzaskowski, czy Radosław Sikorski będzie reprezentować Koalicję 15 października.