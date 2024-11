Kiedy Burger Drwala pojawi się w McDonald's? Wyciekła data powrotu popularnej kanapki

Każdego roku fani McDonald's odliczają dni do powrotu Burgera Drwala. To sezonowa kanapka, która pojawia się w ofercie w okresie jesienno-zimowym. Kiedy będzie można ją zjeść w tym roku? Są przecieki ws. terminu, kiedy ten przysmak wróci do oferty. Burger pojawi się także w nowej wersji.